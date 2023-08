Nicola Porcella se despide del Perú y su mala imagen: “Cometí muchos errores pero es momento de evolucionar”

Nicola Porcella es el primer finalista del reality ‘La Casa de los Famosos México’, a pesar de que ingresó con cero expectativas al programa, se terminó ganando el cariño del público mexicano.

Durante su permanencia en el programa, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ decidió despedirse del país e impulsar su carrera internacional en tierras mexicanas.

El día de ayer, 31 de julio, fue captado por las cámaras del reality, recordando su imagen pública en Perú, país que le cerró las puertas por su escándalos con su expareja Angie Arizaga.

“Gracias Perú porque sé que hay gente que me apoya mucho y esto para mí es super importante, es mi país y sí cometí muchos errores, pero la idea es evolucionar y creo que he demostrado eso. De repente ya no vuelvo a trabajar más en televisión allá, pero me hubiera gustado irme bien y bonito, haciendo lo que me gusta”, manifestó el recordado Capitán Histórico de ‘EEG’.

“Es momento de estar en México, que mi familia esté tranquila. Mi madre está feliz, así que estoy feliz. Sin creérmelo todavía, vine por una semana y siento que falta todavía. Se lo debo a ustedes, nunca imaginé recibir tanto cariño en poco tiempo. Gracias México, quiero que sea mi nueva casa ”, agregó.

