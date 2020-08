¿Quiere volver al Perú y ser capitán de Las Cobras?. Nos referimos a Nicola Porcella quien al parecer añora otra vez vestir la camiseta del equipo que lo hizo conocido en nuestros país. Esto a razón porque respondió algunas preguntas de sus fans donde le preguntaban si quisiera regresar al reality de América TV, EEG.

“¿Nicola Porcella regresarías a EEG? le preguntaron y él respondió: “Peter Fajardo está juntando para ver si puede comprar mi carta pase jejeje”. Con esta respuesta deja sentado que ahora el productor peruano debe hablar primero con Magda Rodríguez, cabeza de “Guerreros 2020″ en México, quien tiene bajo su mando al ahora integrante de Los Leones.

Será acaso que Porcella se ha cansado de las burlas que le hacen sus compañeros de “Guerreros 2020″, el hecho de ser uno más en el programa y no el capitán, que habrían motivado que responda ante sus fans y le dejé un mensaje entre líneas a Fajardo para que lo devuelva al Perú.

ELOGIA A MEXICANOS

De otro lado, Porcella reveló qué le gusta más de México: “Su gente me gusta”, no sin antes revelar que se siente agradecido del recibimiento que le han dado Los Leones. “Me han recibido de la mejor manera. Estoy muy agradecido y espero poder devolverles todo ese cariño”, indicó.