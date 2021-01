El influencer y empresario, Nicola Porcella empezó con buen pie este 2021. No solo tiene diversos proyectos en el ámbito laboral, sino también vive una excelente relación con su actual pareja, la modelo Alejandra Campaña.

Pero no solo ha conquistado el corazón de la bella modelo, sino el de sus padres. Porcella reveló que se lleva tan bien con ellos que hasta lo asesoran en sus proyectos profesionales.

“Estoy feliz (con Alejandra Campaña)… tengo una relación increíble, es una chica espectacular. Me apoyó desde el primer momento”, señaló Nicola Porcella, quien reveló que ella siempre lo aconseja en cada decisión que toma.

Nicola Porcella sobre relación con los padres de Alejandra Campaña:

“Ella y su familia me aconsejan. Sus papás también se sientan mucho conmigo a hablar de las cosas que se pueden o no hacer. Su papá me ayuda mucho en proyectos, se los presentó porque su papá fue elegido uno de los cinco marketeros de Latinoamérica. Entonces, le presento varias cosas y él me ayuda. Ella y su familia son espectaculares, los quiero muchísimo, a ella la amo y estoy feliz”, añadió el exguerrero.

¿Nicola Porcella regresará a México?

Nicola Porcella tiene grandes proyectos para este año. Uno de ellos es terminar su carrera como piloto profesional. Y otra gran sorpresa que dio es su postulación al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, para continuar con su carrera actoral en México.

“Está en planes. Quiero irme a México para ir a estudiar allá. Ahora creo que quiero, de entrar a una escuela de actuación que es el CEA de Televisa, estoy esperando la respuesta, si es positiva, (haré) maletas. Hay que analizarlo. Es algo que lo estoy pensando”, señaló Nicola Porcella para el programa ‘Mujeres al mando’.

Nicola Porcella presentó en sociedad a Ale Campaña, su nueva novia

