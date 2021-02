Todo parecía indicar que Nicola Porcella había encontrado a su alma gemela cuando, en enero pasado, se realizó un tatuaje de “el hilo rojo” junto a su novia, Alejandra Campaña.

Sin embargo, pocas semanas después la pareja se muestra más distante que nunca. De acuerdo al programa “Magaly TV La firme”, la jovencita es quien habría puesto fin a la relación.

En efecto, hace casi un mes no hay interacción entre la pareja en Instagram. Incluso en el día de San Valentín, Nicola Porcella no publicó nada relacionado a su pareja.

Por su parte, Magaly Medina comentó con ironía: “¿Y este? Se quedó sin enamorada. No tiene programa, no tiene enamorada, no se va a Televisa, en fin”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jota Benz lanza tema “2/14” para Angie Arizaga con imágenes inéditas de su relación

Jota Benz lanza tema "2/14" para Angie Arizaga con imágenes inéditas de su relación

TE PUEDE INTERESAR