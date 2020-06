Tremendo terremoto causó un post que colgó en su cuenta de Instagram Nicola Porcella, donde se aprecia la foto de una ala de avión. Muchos creían que el guerrero había regresado a Lima en un viaje relámpago, pero no es así. El peruano viajó a Miami para resolver unos temas con respecto a sus papeles de trabajo en México.

“Nicola no ha venido a Lima no tendría por qué hacerlo, él trabaja en México, solo que tenía que resolver unos trámites que giran en torno a su trabajo. Había papeles que se necesitaban (para su visa de trabajo) “, dijo una persona allegada a Porcella a Ojo.pe no sin antes descartar que el chico realitie haya abandonado el país azteca de manera ilegal, pues tenía el permiso de Televisa y los papeles que demostraban el por qué tenía que viajar.

Según la mano derecha de Nicola él se encuentra feliz en México, pues “ha logrado una buena relación con sus compañeros y con las figuras de dicho canal como Andrea Legarreta, y Galilea Montijo. Ya ha ido tres veces al programa ‘Hoy’ y ha gustado por eso lo han invitado varias veces”, indicó.

EN LA MIRA

De otro lado, la misma fuente reveló que managers mexicanos están interesados en mover la carrera del peruano pero “él las están evaluando, estas personas, porque son varias trabajan con artistas muy conocidos en México. Vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo no sin antes sostener que el contrato que tiene Nicola con Televisa es hasta noviembre.

EN SILENCIO

Asimismo, la allegada del integrante de Las Cobras contó que el peruano no puede conceder ninguna entrevista con algún medio peruano, pues “son órdenes de Televisa, al menos hasta el momento no puede hacerlo”, refirió.

NUNCA VINO A LIMA

A través de sus redes sociales, el ‘Capitán histórico’ de Esto es guerra compartió un misterioso post dejando entrever que habría realizado un viaje, aunque no anunciaba destino dejó un emotivo mensaje sobre sus seres queridos y la búsqueda de mejores oportunidades.

“Volando por mis sueños. Dejar a los que amas cuesta, pero todo esto es por ellos”, escribió Nicola Porcella. Sin embargo, un comentario de Macky González hizo dudar a todos: “Feliz regreso my friend”. Ante esto, el modelo dejó en claro que volvería pronto, y para alegría de sus fans no habría abandonado Guerreros 2020: “Nos vemos el lunes”.