Atrevida, soñadora, talentosa y decidida, así es Nicole Favre (24). Una joven cantante peruana que la está rompiendo en México, donde no sólo ha logrado abrir shows de artistas como Danna Paola y tener su propia presentación en la Fórmula E, sino que también está logrando colaboraciones con famosos cantantes como Kalimba, Joey Montana, Moderatto, entre otros.

Precisamente, tras un exitoso 2021, este año ha decidido ingresar al género del rap - pop y lanza una nueva canción llamada “Mala Manía”, en colaboración con dos de los más grandes exponentes del rap en español: Aczino y Sabino. Diario Ojo conversó con la intérprete de ‘Repítelo’ y ‘Papacito’ y nos contó cómo de a pocos, con perfil bajo y sin necesidad de escándalos, se está consolidando en la industria musical, no solo del Perú sino también en el extranjero.

¿Cómo nace Mala manía?

Nace de una experiencia. Es la típica de estar en una relación y pelear por tonterías, pero después miras atrás y te das cuenta que estás peleando por algo que no tiene importancia. Recuerdo que estaba en una etapa en mi relación en la que estábamos pasando por ese proceso y yo me tuve que ir a México. Mi novio se fue conmigo y decidí escribir este tema. Él me ayudó muchísimo, estuvo aportando ideas para la música y la pasamos cool. No somos nada tóxicos, solo que, como todas las relaciones, hay momentos bonitos, tristes y feo. Mi novio y yo tenemos muchos años y ya hemos sabido sobrellevarlos. Ahora abordamos estos sucesos de una manera divertida.

¿En qué momento se une Aczino y Sabino?

Se lo mandamos a sus managers y ellos le enseñaron mi canción. A los dos les gustó y se unieron al proyecto.

¿Qué tan importante está siendo las colaboraciones en tu carrera?

Mucho, es mostrar mi talento a otros lados y alzar la bandera del Perú lo más alto que se pueda lograr. Es un beneficio que me da también estar firmada por una disquera que no es de Perú, en mi caso es Universal Music México. Estoy muy contenta de todo lo que se está logrando.

¿Qué tanto ha cambiado la vida de Nicole desde que dejó de ser artista independiente, para estar ahora bajo la firma de una disquera?

La verdad muchísimo, porque yo no estaba acostumbrada a trabajar en equipo. Antes yo era todista. Me encargaba yo misma de comprar la tela para los vestuarios de mis videos, escribir el guión, contactar a la radio, en realidad de todo. Es más yo decidía cuando salía cada canción. Ahora trabajamos en equipo y me encanta, porque te nutres mucho de cada uno.

Asumo que otra de las ventajas es participar de los eventos de otros artistas con los que trabaja la disquera como fue en tu caso, que abriste el concierto de Danna Paola en México...

Así es. Sigo a Danna Paola desde hace años. La he visto actuando desde pequeña y, en estos últimos años, me he enganchado mucho con su proyecto musical también. Es una artista que admiro mucho y poder abrirle el show fue algo memorable. Siempre voy a estar agradecida con ella por la oportunidad.

Ahora estás incursionando en el rap, pero tus canciones son variadas, ¿te gusta mucho probar diversos géneros?

Sí, a mí me gustan todos los géneros y quiero experimentar con ellos. Los artistas deberíamos sentirnos libres de experimentar con la música. Hay artistas que se encierran en un solo género y también es válido. Lo que sí me gustaría lograr es que cualquier género que haga, suene siempre a Nicole Favre.

Eres consciente que con tan solo 24 años, estás alcanzando ya esa internacionalización que muchos otros cantantes peruanos anhelan...

Todo el mundo me dice que estoy logrando varias cosas bien chiquita, pero yo veo a Olivia Rodrigo que tiene 18 y llena estadios. Me exijo muchísimo y creo que me falta detenerme un poco a ver todo lo que estoy logrando y valorar lo que voy obteniendo. Tengo que reconocer que a veces dejo pasar esos momentos. En ocasiones solo estoy haciendo, haciendo y sin querer estoy en medio de un círculo vicioso de solo trabajar. Ahora estoy aprendiendo a disfrutar del proceso.

Algo que te caracteriza mucho es que tú misma escribes tus canciones...

Bueno sí, me encanta componer y es algo que he ido desarrollando también a lo largo de los años.

El tema de las redes sociales ha ayudado un montón a los artistas, sobre todo, a quienes recién están empezando..

Sí, es la herramienta número uno que tenemos los artistas. Me cuentan que antes los cantantes tenían que ir a las radios con sus CD’s para ver si los podían poner, ahora las redes sociales nos permiten que todo el mundo nos escuche.

¿Qué podrías decirle a las personas que recién están empezando en la música?

Yo tengo una gran amiga que cada que me frustraba me decía: “Esta es una carrera de persistencia y resistencia, no de velocidad”. Y eso es verdad. Todos los cantantes que son grandes en la industria tuvieron 5 o 10 años de carrera al inicio en los que nadie los conocía. En base a ello, les diría que en este medio hay que trabajar muchísimo y no rendirse en el camino.

¿Crees que en el Perú apoyamos a las nuevas voces?

Considero que debería haber más apoyo a los nuevos talentos. La industria en el país está creciendo más y hay talento de sobra. Esa fuerza que tenemos para hacerle barra a Perú cuando juega, así debería ser también con los artistas de la música.

¿Cuál es la mayor lección que te ha dado la vida?

A ser paciente, Las generaciones de hoy en día queremos todo aquí y ahora, pero nada en la vida es así. Todo requiere de mucho trabajo y paciencia. Yo estoy en esta carrera más de 5 años y a veces las cosas no salen como uno quiere, pero uno debe seguir, sobre todo, si trabajas en lo que amas.

