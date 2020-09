Ricardo Zúñiga, más conocido en el medio de la farándula como el ’Zorro Zupe’, se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta pública tras ser acusado directamente por su examiga Fiorella Alzamora por el delito de violencia sexual hacia un menor.

Frente a ello, el también amigo cercano al denunciado, Nicola Porcella, prefirió no comentar al respecto, pues considera que es un tema muy delicado. Recordemos que el excapitán histórico y el Zorro tienen una amistad de varios años.

Al ser consultado en una entrevista por las acusaciones que señalan a Zúñiga como un agresor frente al hijastro de 16 años de Fiorella Alzamora, Porcella prefirió guardar silencio.

“Es un tema delicado, prefiero no meterme ni opinar, son temas en los que no me gusta involucrarme”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo aclaró rumores de ruptura con 'Cachaza'