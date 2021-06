Luego que la revista “Cosas” otorgó a Giovanni Medina el título de “mejor papá”, la actriz Ninel Conde conversó con el programa “Suelta la sopa” de Telemundo y se refirió al padre de su hijo en medio de su lucha legal para obtener la tutela del menor.

En conversación con el espacio de entretenimiento, la celebridad mexicana habló con dolor de la situación en la que se encuentra por no ver a su hijo desde hace más de un año.

“Supuestamente no, no me quiere ver y claro, es muy doloroso”, expresó la actriz de telenovelas como “RBD” y “Como en el cine”.

“Es duro imaginar lo que han sembrado en su corazón”, reflexionó Conde sobre la convivencia de su hijo con su padre Giovanni Medina.

Ninel tiene la esperanza de que su hijo pueda cambiar de opinión cuando crezca. “El día de mañana va a crecer y se va a dar cuenta de que tiene un madre que lo ama y que siempre ha estado ahí esperando para poder verlo”, expresó.

Finalmente, la cantante de “El Bombón Asesino” tuvo unas palabras para Giovanni Medina: “Ojalá le hagan entender que ser un buen padre es permitir que vea a su madre”.

