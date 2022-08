Niurka Marcos volvió a estar en el ojo de la tormenta por la filtración de unas conversaciones en la que crítica el comportamiento de sus hijos adultos, pero fiel a su estilo, la vedette, cantante, bailarina y actriz cubana que reside en México dio la cara a la prensa y aseguró que, más allá de la mala intención de la persona que filtró dicho audio, y que al parecer ya tiene detectado, la relación con su progenie sigue sólida.

Hace algunos días, el programa de farándula “Chisme no like” difundió unos audios en donde la exparticipante de “La casa de los famosos 2″ renegaba de las actitudes de sus hijos: Romina, Kiko y Emilio, quienes ya son mayores de edad.

“Dejé de consentir y podría decir, egoístamente, de comprar porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz es ‘toma y vete de comprar’”, se alcanza a oír en parte del audio.

“Esto fue lo que pasó este año. La metamorfosis de liberarme de toda esta carga que tenía que mantener literalmente, aunque duela huev...s parásitos”, se oye en otro momento.

Emilio, Romina y Kiko junto a su madre Niurka (Foto: Niurka Marcos / Instagram)

NIURKA MARCOS IDENTIFICÓ A LA PERSONA QUE FILTRÓ EL AUDIO EN DONDE LLAMA “PARÁSITOS” A SUS HIJOS

Luego del escándalo, que se ahondó en redes sociales, la propia celebs quiso dialogar con la prensa de espectáculos para explicar lo sucedió. Lo hizo a su salida del aeropuerto de Ciudad de México.

“Hay gente muy mala y mal intencionada y si en algún momento yo le he tenido que decir a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he tenido que decir en el momento que se los he tenido que decir y se los he dicho correctamente”, expresó Niurka Marcos en declaraciones que fueron difundidas por el magazine “Venga la Alegría”.

Consultada sobre quién fue la persona que filtró esos audios, la pareja de Juan Vidal aseveró que “yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia. Qué pena, qué lástima porque no logró su cometido”.

NIURKA MARCOS LE RESPONDE A CYNTHIA KLITBO, EXPAREJA DE JUAN VIDAL

En la mismas declaraciones ante los medios, la exesposa de Juan Osorio, el productor de Televisa, aprovechó para responder a Cynthia Klitbo, la actriz que fue pareja de Juan Vidal, actual novio de Niurka, y quien había señalado en un “en vivo” que Marcos se defendía como una leona.

Esto a raíz de los comentarios duros que realizó Niurka luego de que Cynthia criticase a Vidal como persona, además de señalar que su exnovio le tiene una deuda económica desde la época que eran pareja.

“Yo no necesito un ‘en vivo’, Cynthia, no necesito que me restriegues esas banalidades de que eres una primera actriz... tú eres una primera actriz, yo he ganado también toda mi carrera con mi histrionismo. No pasa nada con lo que tú eres o con lo que yo soy, no me ofenden esas tonterías. La diferencia es que tú te metes en las redes sociales y haces un ‘en vivo’ abierto, yo puedo estar cuatro horas aquí con la prensa y siguen conmigo porque tengo la nota”, puntualizó.