La exchica reality, Yidda Eslava, se sometió a la prueba de descarte del coronavirus o Covid-19, pues es un procedimiento que se le hace a las mujeres embarazadas y que están a punto de dar a luz.

Eslava, decidió someterse a la prueba de hisopado y compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram.

Contó cómo fue su experiencia sometiéndose a esta examen del que muchos hablan. “Sabían que a todas las embarazadas cuando están a días de dar a luz le hacen la prueba del COVID... bueno a mi me toco hacerme el hisopado. No voy a mentir, NO ES AGRADABLE”, escribió.

Yidda Eslava agregó: “No duele, es más la sensación incómoda de la arcada Jajaja pero todo pasa”.

La exchica reality compartió un video en donde se puede observar su reacción al someterse al hisopado.

