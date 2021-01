La conductora de televisión, Tula Rodríguez, compartió una publicación en su cuenta de Instagram, mostrándose positiva ante la vida, luego de pasar algunos meses complicados tras la muerte de su esposo, el exgerente de televisión, Javier Carmona.

Tula Rodríguez ha iniciado el año 2021 con una mejor actitud, dejando lo sucedido atrás, para poder continuar con su vida, pero sin olvidar a su gran amor.

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez escribió: “Avanzando en la vida con la actitud de guerrera siempre....Ya sabes, no hables mal del que no sepas...No te metas en lo que no te importa...Pero sobretodo, no juzgues lo que no viste, o no sabes...!!!”

Tula Rodríguez agregó: “Un consejitoooo y sé feliz siempre... Bendecido día para todos #DiosEsBueno #SeFeliz #SiempreMamá #Familia #masamormenoshate”.

