Macarena Gastaldo decidió utilizar sus redes sociales para responder a las críticas que viene recibiendo por haber viajado a Punta Cana junto a Yoko Chong, quien se mostró en contra de la cuarentena como nueva medida para evitar la propagación del COVID-19.

Y es que la modelo argentina defendió a su amiga, quien fue expulsada del Miss Perú por mostrarse a favor de la marcha en contra de las nuevas medidas del Gobierno peruano.

“Siempre viajé en pandemia por todos lados y nunca me infecté. Eso dice mucho de mis cuidados. Y que yo haya invitado a mi amiga acá no tiene nada que ver con su punto de vista sobre las nuevas medidas. Cada uno es libre de pensar de acuerdo a su situación. En esta oportunidad Yoko opinó desde Punta Cana ¿y qué problema hay? Estoy segura que si opinaba desde Lima echada en su cama nadie decía nada”, comenzó diciendo en sus historias.

Por su parte, Yoko Chong se defendió en su cuenta de Instagram y siguió manteniendo firme su posición en contra de las nuevas medidas dictadas para frenar el avance del coronavirus.

“Ahora por estar con mi amiga riéndome en el jacuzzi de mi habitación por un viaje de regalo que me dieron por mi cumpleaños que pasó. Ahora se supone que para alzar mi voz tengo que estar encerrada en mi habitación. Ya no recuerdan cuando la misma Jessica Newton realizó un viaje a Acapulco. No tengamos doble moral. Si desean atacarme, les acabo de regalar material para hacerlo”, escribió en su plataforma.

“Continuando con este circo... Yo cuando fui retirada de su plataforma le agradecí su apoyo y acepté sin refutar la decisión. No confundamos diciendo que nunca agradecí toda la ayuda que me brindó”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR