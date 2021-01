Jessica Newton arremetió contra la excandidata del Miss Perú, Yoko Chong, quien manifestó estar a favor de la marcha contra la nueva cuarentena que dictaminó el Gobierno para frenar el avance de contagios del COVID-19.

Y es que la organizadora del certamen tildó de “irresponsable” a la modelo e incluso le habló con palabras soeces mediante un audio enviado a su cuenta de Instagram.

Por su parte, Yoko Chong decidió utilizar sus redes sociales para brindar su descargo y descargó toda su furia contra Newton.

“Ella es la ‘matriarca lideresa’ de jóvenes como nosotras. ¿Así se comporta ella como una madre? ¿Fomentando el odio a sus reinas? Que de la noche a la mañana dejan de serlo por tener identidad para expresar su opinión propio y no seguir como un borrego todo lo que ella profesa”, comenzó escribiendo en sus historias.

“Quisiera saber yo si está informada que nuestro Gobierno está en la capacidad de mantenernos a los que necesitamos mantener una economía estable (...) Un poquito más de conciencia y un poquito más de pensar sus argumentos, porque tildarme de irresponsable y fiestera para silenciar mi voz, es un poco lamentable”, agregó.

En ese sentido, la exreina de belleza comentó que prefiere mil veces ser una Miss que expresa sus opiniones, a tener que callar por miedo a que la puedan sancionar.

“Que no se confunda mi voz de protesta, con desacato ni minimizar la pandemia. Hay que pensar un poquito antes de hablar. No busco atacar a nadie porque sé lo horrible que se siente. Este es mi descargo porque me parece importante que entiendan mi punto de vista. Prefiero ser libre de decir y pensar que ser prisionera con corona”, finalizó tajantemente.