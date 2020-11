La modelo Tefi Valenzuela ha decidido rehacer su vida luego de sufrir un terrible ataque de parte de su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez.

Tefi Valenzuela volvió a sus redes sociales y ha empezado a hacer rutinas de ejercicios, por lo que muchos empezaron a criticarla por hacerlo muy pronto. Al respecto, la modelo se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy volviendo para hablar con ustedes, les respondía sus preguntas, cantaba bailaba y ahora para mí es difícil porque aunque diga que quiero bailar, cantar, emocionalmente he pasado cosas muy difíciles y a veces hay momentos para sonreír y a veces no”, dijo la cantante y modelo.

“No les voy a subir mi llanto, porque ustedes no se lo merecen. Nunca lo he hecho, pero tampoco me parece justo que yo tenga que desaparecer de las redes, que me tenga que privar de trabajar, de hacer lo que he hecho muchos años atrás”, agregó.

Por otro lado, Tefi Valenzuela decidió agradecer a quienes le envían mensajes de apoyo. “Eso no quiere decir que no pueda maquillarme el alma, porque también me puedo maquillar la cara, pero hay cosas que te quieran. Les agradezco a los que me dan su apoyo y me mandan bendiciones. La vida sigue, la vida no acaba, continúa”.

