Este jueves, “Esto es guerra” inició presentando a la figura de “Anonymous” prometiendo destapar todos los secretos de los participantes.

La primera fue Alejandra Baigorria. "Sé tu secreto”, dijo “Anonymous” al inicio del programa.

El programa pasó un clip donde se lee: “¿Qué oculta Alejandra Baigorria?”.

Luego, “Anonymous” señala que la modelo tendría un romance con el alcalde de La Victoria, George Forsyth:

“Alejandra, todos te conocemos y sabemos cómo actúas cuando estás ilusionada. No lo ocultes más, tú y el alcalde habrían iniciado una relación, que no se diga más”.

Por su parte, Alejandra Baigorria dijo estar soltera, aunque no descartó un romance con el burgomaestre: “La forma de empezar el programa ha sido (extraña), a mí me cayó como un balde de agua helada, no sé. Pero yo estoy soltera, estoy tranquila, no tengo una pareja y más de mi vida privada no tengo por qué hablar tampoco”.

Sin embargo, “Anonymous” insistió: “Todos sabemos, señorita Baigorria, que usted no nos habla con la total verdad. Queremos que sea sincera con sus compañeros, con el público, ¿tiene algo que decirnos?”.

Pero Alejandra Baigorria dijo que no iba a hablar de su vida personal. “¿Si yo tengo algo que decirles a ustedes? No, yo no miento, yo estoy soltera, sin compromisos y no tengo por qué mentir respecto a eso y después de mi vida privada, lo que hago o no hago, ese es mi problema”, sentenció la empresaria.

