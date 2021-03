Christian Domínguez fue nuevamente preguntado sobre las últimas declaraciones de Angelo Fukuy, quien dijo recientemente que en la “Gran Orquesta Internacional” les pagan S/ 500 mensuales.

Christian Domínguez dijo que está sensible en estos momentos y por eso evitará dar alguna declaración, pues a pesar de todo, fueron su compañero de orquesta.

“Estoy en un momento de mi vida un poco emocional. Me dicen: Te gusta llorar y no, no me gusta llorar, pero intento ser lo más fuerte posible porque las emociones te pueden obligar a decir muchas cosas”, respondió Domínguez.

Agregó que no responderá, pero sí todo lo que siente hoy, terminará olvidándolo en el “corazón”. “Todo lo que escucho, todo lo que dicen, va a quedar aquí y aquí va a morir y aquí se va olvidar y es lo que te puedo decir. Yo quiero que sepan que yo tengo que pensar en los míos, en mi delantera, en mi familia, yo no me puedo detener a pensar qué piensa la otra persona. Como padre me corresponde avanzar”.

“Nunca entro al dime y al direte. Como Christian Domínguez les digo que yo no soy solo la empresa, soy imagen de la empresa”, acotó.

