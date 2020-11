Yaco Eskenazi dejó en claro que la relación con su esposa Natalie Vértiz está más sólida que nunca, tras las especulaciones de una separación a finales del año pasado.

“Ya lo dije: si hay algo bueno que nos dejó la pandemia es que nos unió mucho como familia. Después de un año difícil (2019), en que no coincidíamos tanto por trabajo, este año la situación cambió, ambos estuvimos juntos en casa y ahora estamos muy unidos. No nos queremos separar para nada, queremos viajar a todos lados juntos”, reveló el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Tan bien parece marchar la relación que el actor y conductor no dudó en confesar que los planeas de incrementar la familia están latentes. “Está en los planes, nosotros no hemos decidido quedarnos solo con Liam, en algún momento queremos tener un segundo hijo, y a mí me encantaría que sea una niña. Pero, va a llegar en el debido momento”, precisó. Yaco quiere buscar la mujercita con su esposa.

