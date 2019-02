Cantante Noelia publica íntima foto en Instagram y usuarios le responden (FOTO)

La cantante puertorriqueña Noelia confesó hace unos meses que protagonizaría una película para adultos. Y desde ese momento las fotografías que ha compartido en su red social ha dejado a todos sorprendidos.

La cantante de "Tú" publicó una imagen de ella completamente desnuda tapando áreas íntimas. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Para algunos, la imagen tenía demasiados filtros y su rostro no se veía tan natural. Por otro lado, algunos caballeros se atrevieron a dejarle en claro lo "bella" que se veía.

Noelia, por su parte, afirmó en la descripción de la imagen que no es un pecado la desnudez. "No es un pecado, ¿o sí? De todos modos el cuerpo y la desnudez no debe ser taboo", comentó y utilizó el hashtag #nopidopermisoparaseryo.

