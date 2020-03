La mano derecha de Ricardo Gareca en la selección peruana, Nolberto Solano, protagonizó esta noche un verdadero espectáculo luego de ser detenido por la policía cuando departía en una fiesta.

Nolberto Solano abandonó el aislamiento social y se fue a la casa de una amiga, en La Molina, donde estuvo tomando y celebrando.

Pese a toda la evidencia, Solano negó los cargos y acusó a la prensa de haber inventado todo ese escándalo.

Lo que si admitió el exseleccionado nacional es que no estaba en su casa sino en la de su amiga.

“No, estás loco, ¿cuál es el problema? He estado en una casa con una amiga, no hay fiesta amigo. Ustedes quieren hacer noticias, yo no he estado en ninguna fiesta, es una casa, de una amiga que es vecina. Ustedes son muy irrespetuosos y todo lo que están armando es para hacer rating y eso es una falta de respeto, ¿cuál fiesta?, ¿qué música?, no hay música”, dijo.

Luego de salir de la comisaría, Solano salió algo más calmado e incluso elogió el trabajo que hace la policía por estos días.

“Por estar en la casa de una amiga me detuvieron, la policía ha estado haciendo un gran trabajo”, señaló.