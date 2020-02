La inclusión de Yahaira Plasencia en las “mejores vestidas” de Premios Lo Nuestro, según People en Español, sorprendió a más de uno. No obstante, luego se conoció que el asesor de imagen de la salsera colaboraba constantemente con este medio e incluso era amigo de la persona que realizó esta lista.

Este dato ha ocasionado que muchos cuestionen si Yahaira Plasencia llegó con méritos propios a esta lista o, por el contrario, fue favorecida por trabajar con Carlos Mejía y Sergio George.

Recientemente, Rodrigo González comentó que, para él, la “reina del totó” llegó a la lista solo por tener vara y no por estar bien vestida. Según “Peluchín”, el look ni siquiera estaba bien armado.

“Cuando vemos a la Yaha vestida fatal pero como tiene vara la nominaron a “mejor vestida””, comentó en sus historias de Instagram. “¡Esos zapatos! Nos sangran los ojos”, agregó junto a una foto de las plataformas blancas que Yahaira utilizó y que han sido duramente criticadas.

Pero eso no fue todo, ya que la publicación fue acompañada del tema mexicano “Las nacas”. La letra de la canción dice: “Quise ser como Thalia pero lo 'naco’ se me salía, quise ser como Lucero (actriz) pero se me salia lo ‘ñero’ (vulgar)”.

Rodrigo González se burla del look de Yahaira Plasencia en Premios Lo Nuestro- diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Janet Barboza compara a Yahaira Plasencia con un “pez bonito” por su vestido - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR