El modelo peruano Guty Carrera y su novia, Brenda Zambrano, fueron de los primeros participantes en ser confirmados en “Guerreros 2020″, la versión mexicana de “Esto es guerra”.

Durante varias semanas, el popular “Potro” entrenó junto a su novia para sorprender en la competencia.

Incluso, Brenda Zambrano prometió ser menos fiestera y más “guerrera” que el propio Guty Carrera.

Sin embargo, Brenda Zambrano no ha tenido buen desempeño en el mencionado reality. La modelo no ha destacado ni en las pruebas físicas ni en las preguntas de cultura general.

Recientemente se realizó una secuencia, muy al estilo “Esto es guerra” de Perú, donde le preguntaban qué guerrero era el más débil.

Casi todos indicaron que Brenda Zambrano era la más débil del programa, incluso ella lo admitió.

“Yo sí me considero como lo he dicho, la más débil en todo, no seré la más inteligente ni la más ágil, ya sé que estoy medio burra, creo que voy mejorando, le estoy echando ganas”, comentó la novia de Guty Carrera, según cita Televisa.

Brenda Zambrano aseguró que tiene fobia a las alturas: “Practiqué y me salió mal, yo les dije que no podía hacer esto y lo intenté, llegando aquí lo intenté pero no puedo. Me siento súper mal por el equipo porque todos están anotando los puntos”.

