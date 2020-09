Del novio de Karla Tarazona se sabía algunas cosas: es un próspero empresario, tiene mucho dinero, hijos, y un par de exparejas que lo han tildado de “mentiroso”.

Sin embargo, pocos sabía que Rafael Fernández es hijo del reconocido Dr. Manolo Fernandez, gerente de Laboratorios Farvet. ¿Quién es Manolo Fernádez? Se trata del médico que actualmente se encuentra trabajando, en coordinación con la Universidad Cayetano Heredia, en la denominada vacuna peruana contra el Covid-19.

La noticia lo confirmó la periodista Magaly Medina en su programa: “Rafael Fernández, cuyo padre es dueño de un laboratorio que está trabajando en un vacuna contra el Covid-19, la primera vacuna hecha por peruanos”.

¿En qué fase está la vacuna peruana contra el Covid-19?

“Estamos en la fase final, esta es la parte preclínica, o sea la prueba en animales que es vacunar a animales con el virus COVID-19 y ver cómo reacción una vez que están vacunados. Tenemos que comprobar que los animales tienen una buena respuesta inmunológica frente a la enfermedad”, señaló Fernández a Canal N, el pasado 25 de setiembre.

Fernández explicó que esta última fase en animales demora dos meses y que la fase 1 y 2 de los ensayos en ciudadanos puede tomar entre 4 y 5 meses.

Consideró, además, que existe un apresuramiento por parte de los laboratorios internacionales, pues el proceso para la fase 3 “tarda entre 4 y 5 años y se está reduciendo solo a 6 meses”.

“Pienso que hay un apresuramiento, hay más de 200 laboratorios trabajando en la vacuna, pero hay algunos que están en la fase 3, creo que este apresuramiento que es peligroso porque no sabemos cómo van a reaccionar frente a la vacuna a largo plazo. Existen antecedentes que indican que luego de 3 años se han notado efectos secundarios, no sabemos las consecuencias que tendrán a largo plazo, por eso es importante no apresurarse”, afirmó.

