Micheille Soifer descartó cualquier relación sentimental con Coto Hernández, tras la difusión de una foto en la que ambos aparecen muy juntitos.

“Es parte de la publicidad que tenemos con la marca que trabajamos. Van a seguir viendo fotografías de nosotros”, dijo la participante de “El artista del año”.

En otro momento, Michelle Soifer descartó cualquier conflicto con su actual enamorado, el italiano Giuseppe Benignini. Incluso contó que el modelo le ha pedido que se vayan juntos a su país para casarse.

“Me quiere llevar a vivir a Italia; él no cree en la relación a distancia, pero le he dicho que no puedo irme a vivir con él, solo iré a visitarlo. Pero ya él pensó en la boda, se quiere casar conmigo en Venecia, pero aún yo no le doy una respuesta. Tener una relación a distancia es complicado”, dijo Soifer.