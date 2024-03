Una joven que afirma ser pareja de John Kelvin, denunció al cantante de golpearla, a pesar de que él tiene reglas de conducta que debe cumplir para no volver a prisión.

“ Él me pegó, me metió un puñete, una cachetada en la cara. No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila ”, sostuvo Glenda Rodríguez.

La mujer reveló que hasta le consiguió un psicólogo al cumbiambero, porque continúa dedicándose al alcohol.

En un informe emitido en el programa de Magaly Medina, la bailarina contó que el intérprete nacional sigue consumiendo alcohol y hasta otras sustancias.

John Kelvin fue denunciado por realizar actos obscenos durante concierto en Cajamarca

El cantante de cumbia John Kelvin fue denunciado por el Centro de Emergencia Mujer por presuntamente cometer actos obscenos con una mujer del público durante la presentación que ofreció durante las celebraciones del Carnaval 2024 en Cajamarca.

El caso fue trasladado al Ministerio Público, específicamente al área especializada en violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar, donde se le imputan delitos de tocamientos y actos de connotación sexual.

Durante su actuación el 14 de febrero, como parte de los conciertos organizados por la Municipalidad de Cajamarca, se observa a una mujer en el suelo del escenario mientras el cantante la toca durante el espectáculo.

Como se recuerda, Jonathan Sarmiento, conocido en el mundo de la cumbia como John Kelvin, ya estuvo en prisión en julio de 2021, tras ser denunciado por violación sexual y agresión física por su exesposa.

Aunque en un inicio, el artista enfrentó una condena de 21 años de prisión efectiva, la defensa del músico apeló la sentencia y su expareja modificó su testimonio, lo que resultó en la liberación de Sarmiento.

