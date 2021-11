El padre del fallecido actor Octavio Ocaña, Octavio Pérez, se comunicó con el programa “Sale el Sol” luego del dictamen que lanzó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se señaló que el propio joven de 22 años se disparó.

En comunicación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el padre de familia expresó su indignación y aclaró que su hijo no tenía vicios.

“Como padre estoy destrozado, pero ya enterré a mi hijo. Mi hijo no fumaba marihuana. Mi hijo no era un alcohólico. Él estaba cuidando mi empresa de allá. Él siempre traía dos escoltas. En ese momento él tenía una comida en Villa del Carbón (uno de los 125 municipios del Estado de México), pero me avisó ‘me voy a tomar una chela’, le dije ‘llévate unos escoltas porque para allá está cabrón’. Él se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó”, relató Octavio Pérez en entrevista con el programa “Sale el Sol”.

“Ahora no solo hay que cuidarse de la delincuencia, también de la policía y eso está ‘cabrón’. No es justo lo que está pasando. Por eso todos deberíamos estar armados, por estas cosas. Así nos hacen pensar. Estoy molesto con este dictamen que dieron. Voy a llegar hasta lo último”, sentenció.

Padre de Octavio Ocaña culpa a la Policía de la muerte del actor

Octavio Pérez aseguró que la Policía -presuntamente 30 miembros- fue quien mató a su hijo. El padre de familia señaló que las autoridades le dispararon y que después no lo auxiliaron de manera adecuada.

“Estoy muy molesto con el dictamen que dieron. Tengo un video que en su momento presentaré como prueba. Luego mi hijo venía vivo y lo dejaron morir. Se le quedaron viendo graciosamente, así también me voy a reír de ellos. La Policía lo mató, no hay de otra. Eran 29 y el idiota que venía al mando (policías) Venían disparando, sacando la media cabeza, cómo es posible si mi hijo no es delincuente”, dijo.

Además, Pérez explicó que el arma que encontraron en el vehículo del actor de Televisa sí era de él, pero que el impacto que le arrebató la vida no corresponde a ésta.

“Honestamente sí –era el arma de Octavio Ocaña la que se ve en las imágenes–, pero él no traía cartucho cortado. La encontraron y se la pusieron ahí, pero la bala entra de atrás. A como venía manejando como iba a traer un arma. La bala que entró, el tiro que entró no era de su arma, era de nueve milímetros. Teníamos permiso de portar –para el arma–. A él lo mataron”, agregó el padre del actor.

