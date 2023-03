Sin pelos en la lengua. Olenka Cuba no se quedó callada y decidió responderle a Karla Tarazona, quien la tildó de “conformista” por haber salido en sus redes sociales a defender a Leonard León.

Y es que la actual pareja del cumbiambero minimizó completamente el programa “Préndete”, el cual es conducido por la exactriz cómica y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

“Pucha, que recién me entero que me han dedicado tiempo en un programa que nadie ve y que no sabía que existía”, comenzó diciendo Olenka mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, la pareja de Leonard no dudó en mandarle una estocada final a Tarazona, recordando que el espacio de Panamericana TV no llega al punto de rating.

“Gracias la cero puntos, yo no tengo enemigas para tenerlas hay que tener un sentimiento y no tengo tiempo para ese sentimiento. Con esto acabo este cirso porque ya me aburre y si me convierto como leona es porque meten a mihija de las cosas que sus padres les damos y tenemos todos el derecho de darle lo que nos plazca”, expresó.

