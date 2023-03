Sin pelos en la lengua. Olenka Cuba no se quedó callada y decidió utilizar sus redes sociales para arremeter contra Magaly Medina, quien criticó fuertemente a Leonard León por haberle hecho una gran fiesta a su pequeña hija, dejando de lados a los otros dos hijos que tiene con Karla Tarazona.

En ese sentido, la pareja del cumbiambero no dudó en salir al frente y defenderse de manera legal, debido a que, asegura que la conductora mencionó a su pequeña.

“Señora, después está que me responde las cartas notariales con el pretexto de libertad de opinión con falsedades y metiendo a una niña con la justificación que sus padres son personas públicas”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, Olenka aprovechó la oportunidad para recordarle a la popular ‘Urraca’ la vez que se quitó la trusa en pleno programa EN VIVO hace algunos años atrás.

“Vulgar es usted que se quitó el calzón en televisión abierta o ¿no lo recuerda? El hecho que yo no me deje no me define en lo que usted dice”, agregó.

Asimismo, la pareja de Leonard cuestionó a Medina por siempre salir en defensa de Karla Tarazona, a quien tildó de ‘sobona’.

“Ya me imaginaba que ibas a defender a la que te sobonea siempre. ¿Por qué no eres imparcial y también llamas a nuestros abogados o nos llamas a nosotros para responderte? Pero no, buscar siempre a la persona que es a fin a tus intereses”, finalizó.

