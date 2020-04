La guerra está declarada. Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, aprovechó el tiempo libre durante la cuarentena para enviar un fuerte mensaje a Karla Tarazona, la ex del cumbiambero.

En un mensaje de Instagram, Olenka dijo estar cansada de que siempre hablen de su menor hija solo con el fin de “tener titulares”.

“Hablaste del anuncio de mi embarazo, hablaste cuando nació mi hija y seguro que ibas a hablar de su cumpleaños. Como tu poca inteligencia no te da, de por qué la saluda su padre, piensas que todo va a girar en torno a ti y a tus hijos. Que ridícula eres, cómo te mueres por seguir en vigencia dirigiéndote a menores de edad”, arremetió Olenka Cuba, aunque no mencionó el nombre de Karla Tarazona, pero era evidente que estaba dirigido a ella.

Además, le lanzó una advertencia a la exconductora de Válgame, y madre de los otros dos hijos de Leonard León:

“Nunca me he dirigido a tus hijos, pero como veo que tú lo haces con mi hija, después no te quejes. Ridícula”.

KARLA TARAZONA RESPONDE ASÍ

Por su parte, Karla Tarazona mandó tremenda indirecta y escribió lo siguiente:

“Creo que algunas personas le falta algo importante: Comprensión de lectura jajajajjaa En fin, está más que claro que no opino de lo que no me suma, de lo que no existe en mi vida o en la vida de mis hijos. En este libro no hay extras”

