Una guerra de nunca acabar. Olenka Mejía no se calló nada y volvió a arremeter contra Jorge Plasencia, hermano de la salsera Yahaira, a quien tildó de “ignorante” por haberla querido dejar como la mala mujer que solo le importa hacerle daño a él y a su familia.

Y es que en un primer momento, la modelo afirmó que el popular ‘Yorch’ no habría cumplido económicamente con el pequeño hijo que comparten en común. Incluso, hasta señaló que recibía depósitos con montos de tan solo S/20 soles.

“Se firmó la conciliación de mutuo acuerdo y se indicaba un régimen de visitas que nunca cumpliste. También se indica un monto ¿lo cumpliste? Siendo que depositabas cuando querías y montos de 20 soles, eso es humillación. No trates de engañar a la gente o contradecirte dando manotazos de ahogado. Dices que si depositas, ¿Dónde están los vouchers? Porque te recuerdo que en varias oportunidades enviaste vouchers falsos”, comenzó escribiendo mediante sus historias de Instagram.

“Así como tratar de desmentirte fueran tus ganas de ver a tu propio hijo, sería estupendo. Hasta donde llega la ignorancia, por favor regálenle un coquito de canje”, agregó.

Por otra parte, Olenka Mejía señaló que el hermano de la popular ‘Reina del totó' le tiene “envidia” por haber logrado varias cosas para la corta edad que tiene. Asimismo, le advirtió que seguirá luchando por hacer valer los derechos de su hijo, sin importar si eso involucra que él vaya a prisión.

“Por otro lado, mídete y piensa bien lo que me indicas y señalas. ¿Por que mencionar mi vida privada o aspiraciones profesionales? ¿Acaso tanto te duele porque tú no has podido lograr nada? (...) Te topaste con una madre que sí defiende a su hijo, que si haré cumplir sus derechos, y si por eso tienes que irte preso, así será, porque no permitiré nunca más que te burles o juegues con los sentimientos de mi hijo”, finalizó.

