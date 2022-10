Este 15 de octubre de 2022, el hermano de Yahaira Plasencia, Jorge ‘Yorch’ Plasencia, dio una contundente respuesta a su expareja, Olenka Mejía, luego que esta advirtió que no parará hasta verlo en la cárcel debido a un juicio de alimentos que supuestamente tienen pendiente.

Según Yorch Plasencia, esta demanda está archivada: “Pues ya es lo último que se puede esperar, he estado mucho tiempo, mucho tiempo casi fuera de mis redes por motivos míos y de trabajo en los que ando full. Hace unos días se pudo archivar el caso de la demanda de alimentos que me puso la señora Olenka Mejía Olaya porque como viene hace 4 años diciendo que nunca cumplo con mi hijo”.

“Esta demanda se realizó después de sentarse en un canal, pues días después de esta demanda firmamos una conciliación ambas partes presentes, la cual se culminó con el monto que se debía dar y los días de visitas”, informó Yorch Plasencia. Según el hermano de Yahaira Plasencia, todo estaba bien hasta que Olenka lo demandó sin avisarle:

“Cuando meses después teníamos comunicación por los días que tenía mi hijo en mi casa, pues me llega dicha notificación de demanda de alimentos. Yo lo primero que fue es preguntarle si ella sabía algo del tema y por qué lo hizo si ya había un acuerdo y ambas partes estábamos llevando la fiesta en paz por mi hijo o al menos trataba de que fuera así”.

“Pues me dijo que ella no sabía nada de eso y que ya su abogado le había dicho que eso no llegaría a más instancias... Pues ya estaba enfadado porque siempre hace las cosas de cólera y maldad... luego se desentiende de lo que hace. Ojo, tengo llamadas de lo que digo porque lamentablemente por cuidarme tengo que grabar todo. El día miércoles en la audiencia pues se archivó la demanda porque presenté conciliación, vouchers y más pruebas de que sí cumplo”, acotó.

Yorch Plasencia reveló que Olenka habría intentado negar que él le depositaba: “Te atreviste a decir en pleno Zoom que desconocías de los depósitos y que no te llegaba nada... no creo que existan dos Olenka Mejía Olaya con el mismo número de cuenta que me brindaste por msj y Whatsapp, que también tengo el screen porque como dije, todo tengo que guardar por si vuelve a hacer lo de siempre con maldad”.

“Gracias a Dios se archivó la demanda porque mostré todas mis pruebas de que cumplo y tú ahora sales con tus manotazos de ahogado a seguir haciendo daño... por favor, ya en serio, deja en paz a mi familia y a mí, no nombres a nadie de mi familia más... todos se preguntaban qué milagro que no esté en la tv molestándote por cualquier cosa... claro, como estabas tratando de postular de no sé qué en un distrito, estabas escondida”, escribió el hermano de Yahaira.

“Por favor, ya son 4 años y no sé cuál es tu problema, si te gusta la tv o realmente te gusta la maldad... No menciones a nadie de mi familia nunca más porque es de lo único que te agarras... Estaba desaparecido pero no me quedaré más callado por la maldad que haces no sé con qué fin”, advirtió Yorch Plasencia.

El hermano de la ‘reina del totó' aseguró que a Olenka Mejía le gusta estar en conflicto: “La demanda que hiciste unos días antes de llegar a un acuerdo y teniendo tiempo para retirarla simplemente no quisiste a pesar de que te pregunté muchas veces por semana eso... te gusta siempre estar en constante discusión o hacer el mal... ya tiene 5 años y se da cuenta de todo”.

“La demanda se archivó porque mostré mis pruebas que sí cumplo y ahora no te la agarres con mi familia porque ellos sí estarán conmigo te guste o no... Es lo único que voy a aclarar del tema porque he estado bastante tiempo tranquilo, desaparecido, trabajando y en lo mío, gracias”, indicó.

Foto: Instagram @yorchplasencia

