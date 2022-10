Yahaira Plasencia, cantante salsera, sorprendió al hacer una queja públicamente a través de sus redes sociales y es que la ‘Patrona’ le contó a sus seguidores porque sus canciones no suenan en las radios locales.

A través de una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, la interprete de ‘Y le dije no’ y ‘Cobarde’ se mostró totalmente apenada tras la consulta de un seguidor sobre la difusión de sus temas en las emisoras radiales.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

“Dicen que mi música no ha pasado los filtros de las radios, no todos, ojo. Dos, en especial, me atrevería a decir que incluso tres, pero ya está. Quizá no les gusta la música que yo hago, no les gusta la música que hace Sergio conmigo, está bien”, explicó la ‘reina del totó'.

“Igual yo sigo con mi carrera y luchando por mis sueños” , agregó.

