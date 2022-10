La influencer Olenka Mejía acusó a la familia de Yahaira Plasencia de intentar manipularla para solicitar archivar la demanda de alimentos contra Jorge ‘Yorch’ Plasencia, el hermano de la salsera, y advirtió que no parará hasta verlo en la cárcel.

Según la ‘amiga’ de Jefferson Farfán, el padre de Yahaira Plasencia tuvo una actitud conciliadora: “Hace mucho dejé de referirme sobre este tema, porque tomamos la decisión junto a mi abogado y la psicóloga encargada (de) no exponer nada y manejarlo internamente por la salud mental de mi menor hijo. Por lo que accedí al pedido de una última oportunidad porque el abuelo fue el que me lo pidió, por lo que su pedido fue tener una conversación con este señor u hombre (como quieran llamarlo), su pedido fue que le permitiera ser un padre presente y la deuda de meses que debe me lo iba a dar en pequeñas fracciones, como también ponga un stop al juicio y lo cual ¡acepté! porque siento y sigo pensando que el dinero en estas situación pasa a un 2do plano y el afecto es lo primordial”.

“Por lo que en este transcurso me pidieron que desista y pida el archivamiento de la demanda de alimentos tratándome de convencer que tengamos una buena relación. Cuando vieron que le seguían notificando y yo JAMÁS iba a archivar algo porque no cumplía nada de lo que prometió, me llamaron groseramente. Siendo un día antes del Día del Niño, lo que se quedó días anteriores que ellos celebrarían su día juntos, hasta le preguntaban qué regalo desearía, por lo cual crearon una ilusión al menor de festejar y entregarle regalos, lo cual su “buena actitud” solo duró 1 mes”, contó la influencer.

“Como también le había comprado después de 3 años un conjunto (buzo), lo cual se tomó el tiempo de ir hasta mi domicilio a pedirlo porque según el yo lo iba a usar, como si una ropa de un niño le entre a una persona adulta, hasta donde llegó la ridiculez, por lo cual fue devuelto”, contó Olenka Mejía.

Foto: Instagram @olenkamejiaol

Según la influencer, nunca negó a Yorch Plasencia que visite a su hijo, pero no solo no lo hizo, sino que los bloqueó de las redes sociales: “Teniendo en cuenta que jamás negué extornarlo ni tampoco se le interpuso un horario rígido, es más, en muchas ocasiones fue mi persona que lo llevaba y recogía desde la puerta del domicilio. Como también le brindé al señor toda la libertad y disposición de visitas como a él se le acomode. Y como ya se venía a saber, porque no accedí a sus peticiones, todos volvieron a ser lo mismo que son!! Mi hijo fue bloqueado hasta de su mismo teléfono de absolutamente todo, o sea, ya está, suficiente con que desaparezcas y aparezcas, porque tener la necesidad de ilusionar y jugar con su estabilidad emocional de un niño solo por conveniencia propia?”.

Asimismo, Olenka Mejía afirmó que Yahaira Plasencia le consiguió una abogada de canje a su hermano: “Ahora, a lo que voy, es tan indignante que sabiendo la porquería de ser humano que es tu hermano ¿Le das una abogada de canje? Solo para que se defienda ¿de qué? Si el único afectado es un menor! ¿Qué clase de personas puede apañar este tipo de cosas? Encima si le das una abogada y hace su papel de “buen papá” al menos sería coherente que pida el régimen de visitas, no?”.

Así pues, la influencer advirtió que no parará hasta verlo preso: “Si según él se muere por verlo y que cumpla con todos los meses que debe, no? Pero ya sabemos que más le importa que no lo declaren rebelde. Y ahora salen a agradecer a una abogada? JAJAJAJAJA me daría vergüenza agradecer eso, qué risa, solo esperaré cuando te capturen”.

Foto: Instagram @olenkamejiaol

