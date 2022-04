La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, tiró la casa por la ventana por cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con Jorge ‘Yorch’ Plasencia, y organizó un fiestón de lujo.

A través de Instagram Stories, la ‘amiga’ de Jefferson Farfán mostró todos los detalles de la fiesta con temática de Minecraft que hizo por los 5 años del pequeño Luciano.

En las imágenes se observa que la fiesta contó con show de burbujas y escenario para los niños, así como de una lujosa decoración y bocaditos.

“Amor incondicional, como te amo mi rey, celebro tu vida todos los días sin un día en especial, gracias por existir y ser parte de mi vida”, fueron las emotivas palabras que Olenka Mejía dedicó a su pequeño.

Asimismo, la ‘amiga’ de la ‘foquita’ contó que se tardó en organizar el evento: “Esta fiesta fue preparada con 3 meses de anticipación y salió perfecta, sólo ver tu sonrisa y lo feliz que eres, me hace la mujer más feliz de la tierra. Eres un gran hijo #Lucumple5 #happybirthday”.

Yorch Plasencia no asistió a la fiesta de su hijo

Cabe resaltar que Yorch Plasencia no asistió a la fiesta de su hijo y solo lo saludó por redes sociales, lo que enfureció a Olenka Mejía.

“Hacer una publicación en redes y poner hijo? Ser padre es una palabra que te queda grande! Ser padre no es lo que haces, no preguntar, no pedir verlo, ni al menos llamarlo, no cumplir ni en las mensualidades ni saber en qué colegio está, ni cómo le va en su día a día o si se enfermó, o en Navidad llamarlo o algo, y nada, casi un año que estás desaparecido. Y hoy que es su cumpleaños solo publicas una foto como si un niño tuviera redes y lo pueda ver? ¿Con qué intención? ¿O es que solo quieres aparentar ser el gran padre?”, señaló la excuñada de Yahaira Plasencia.

“Me indigna que publiques una foto con mi hijo. Y si publico esto es porque me indigna, porque no puedo creer que de un ser salga tanta maldad, tanta frialdad. Protegeré a mi hijo ante todo y ante todos. Que la justicia haga lo que es! Solo estamos esperando tu captura y nos veremos ahí!”, añadió.

