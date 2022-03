¡Se encienden las alarmas! Jefferson Farfán se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser vinculado sentimentalmente con Olenka Mejía. Y es que frente a ello, Giuliana Rengifo aseguró que su amigo el futbolista se encuentra soltero y que toda esta situación le parece un poco “armada”.

Recordemos que fue la propia excuñada de Yahaira Plasencia la que se comunicó con un reportero de “Amor y Fuego” para contar el acercamiento que tendría con la ‘Foquita’.

“Vi algo del tema en redes sociales y en el programa de Rodrigo y Gigi, pero te tengo que ser sincera, me parece un poco armado. Imagino que ella (Olenka) debe haber sabido que la grababan, y si no, ahora lo sabe. Lo ideal sería que un deportista, con gran trayectoria, salga en titulares por su carrera y no por espectáculos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Giuliana confirmó que Farfán no tiene vínculo sentimental oficial con ninguna chica. “Tengo entendido que está soltero. Si es cierto o no (lo de Olenka), te digo que todo se termina sabiendo con el tiempo, bien dicen que las mentiras tienen patas cortas. Si él no ha salido a decir nada, está en todo su derecho”, finalizó diciendoaTrome.

