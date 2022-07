El lunes 18 de julio de 2022, el programa “Amor y fuego” reveló que Jefferson Farfán y Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira Plasencia, habrían coincidido una vez más en una tienda deportiva el último fin de semana.

“Será entonces que ya esto tiene un buen tiempo, no creo que haya coincidido con las salidas que ya tienen, ella anunciando que en julio la legaliza, ya estamos en el mes patrio. Entonces ¿tú crees que esto sería que nos vamos acercando a la fecha anunciada?”, dijo Rodrigo González en el programa.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que, si no estuvieran juntos, la ‘foquita’ ya lo habría desmentido: “Yo creo que si no es verdad, Farfán ya hace rato lo hubiese aclarado. Me parece raro más bien, si no fuese verdad, que en un primer momento Farfán no haya puesto el pare, pareciera que sí es verdad”.

“Si no fuese verdad, saldría a decir ‘oigan, no me vinculen, no es verdad, estoy solo’”, añadió Gigi Mitre.

En ese sentido, Rodrigo González pasó a hablar de las coincidencias entre la ‘foquita’ y la ex de Yorch Plasencia: “Los dos han estado en esa tienda deportiva el fin de semana, calculamos la misma hora y los dos ponen (que) llegan a asaltar”.

En efecto, Jefferson Farfán publicó una imagen en una conocida tienda deportiva y escribió el siguiente mensaje: “Esto es un asalto”.

Por su parte, Olenka Mejía compartió una imagen parecida: “Llegamos a asaltar”, señaló en el post.

No obstante, Rodrigo González dio más detalles, aunque advirtió que eran fuentes de dudosa procedencia: “Que Farfán estaría diciendo, estaría incómodo con que lo anden relacionando con la Olenka ¿y por qué la Olenka está generando estas especulaciones? Él fue el sábado con el primo y que Olenka fue, que esas historias sería de hace tres semanas. Olenka ha tenido esas imágenes y ha esperado, según fuentes del ‘cabezón’ (su productor), corres el riesgo de que te cabeceen”, advirtió.

