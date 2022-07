La aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, sorprendió a propios y extraños al aclarar un detalle sobre su relación con el seleccionado peruano.

Y es que meses atrás, Valery Revello dio qué hablar al ser captada ingresando a un hotel con un hombre. Sin embargo, tanto ella como Sergio Peña confirmaron que ya estaban separados.

Esta vez, un usuario recordó este episodio en Instagram Stories: “Fuiste infiel”, escribió el cibernauta a Valery Revello. “FALSO, nunca he sido infiel :)”, fue la contundente respuesta de la influencer.

Asimismo, en otro post, Valery Revello agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dan diariamente a pesar de los rumores que hay sobre ella:

“Gracias a todos por los mensajes tan hermosos que me mandan diariamente, yo realmente los leo siempre. Agradezco mucho el amor que me transmiten tanto a mí, como a mi bebita. Los últimos meses solo he recibido full amor y eso también me hace sentir tranquila. Sorry por no poder responderle a todos. Que tengan buena noche”, manifestó Valery Revello.

