Olenka Mejía, expareja de Jorge Plasencia, difundió audios donde la madre de Yahaira Plasencia admitiría que mantiene una deuda con ella que, según afirma, hasta el momento no ha querido pagar.

“Tranquila hija, tranquila, déjame estos días... déjame ver a ver si aunque sea te deposito de 500 en 500 porque yo tengo que ver cómo recuperar esta plata, y quién meter a tu número”, se le escucha decir a la señora Gloria Quintanilla, mejor conocida como “Doña Coca”, en uno de los audios que Olenka mostró en el programa “Amor y fuego”, de Willax Televisión.

En otro de los audios, la madre de Yahaira Plasencia admite que hay un dinero que debe devolver y que buscará las formas de conseguirlo en unas “juntas”: “Estoy viendo cómo hacer con las juntas porque Yony va a empezar este 15, pero la mayoría me dice que todavía espere hasta agosto. Entonces yo tengo que ver, porque esa plata tuya es del primer número, yo tengo que esperar ahora que empiecen las juntas y ver cómo hacer para poder sacar alguito y darte”.

Asimismo, “Doña Coca” afirma que si tuviera el dinero, se lo daría. “Entonces qué pasa, tienes que dejarme todavía mamita ver, si yo quisiera darte, por mí todo encantada te daría, todo te daría”, se le escucha decir.

En el mismo diálogo, la madre de Yorch Plasencia promete que hará un depósito de al menos 500 soles, aunque según Olenka Mejía esto nunca ocurrió y luego la señora solo la dejó en visto en WhatsApp: ″Ahora lo que hemos hecho es... me he venido acá a comprarle algunas cositas a Luciano que nunca le compro nada a mi hijito, unas cafarenitas, con su bucito y una casaquita que le he comprado a mi bebé. Pero déjame ver, Oli, aunque sea voy a ver cómo se hace para ver lo de tu plata, que sea de 500, voy a ver mamacita linda, yo sé que necesitas porque Jorge me ha estado contando”.

