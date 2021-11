Los artistas siempre tratan de lucir bien para poder brindar la mejor imagen posible al público que se deben. Este es el caso de la cantante Olga Tañón, quien en una entrevista reveló cómo llegó a pesar casi 200 libras, cuando en una época comía sin un rigor alimenticio que la llevó a sentirse “fea” e “infeliz”.

Olga Tañón ha sido una de las víctimas de los estragos que ha dejado la pandemia en todo el mundo. La ‘Mujer de fuego’ contó que uno de los últimos problemas que ha superado es el sobrepeso, enfermedad que tuvo a raíz del confinamiento por el coronavirus.

Pero, si hablamos de obstáculos superados por la cantante puertorriqueña, encontramos una larga lista que son proporcionales al número de premios y reconocimientos ganados a lo largo de su exitosa carrera musical. Esta vez, la dura prueba que tuvo que derrotar la boricua fueron las 190 libras que había sumado a su peso y que la llevaron a tener varios problemas de salud.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Olga Tañón se pintó las canas y mostró el proceso en video

CUANDO OLGA TAÑÓN LLEGÓ A PESAR CASI 90 KILOS

Con la transparencia que la caracteriza, Olga Tañón a través de su canal de YouTube confesó cómo hizo para bajar las 50 libras de exceso que tenía en su cuerpo. La intérprete de ‘Basta ya’ se dirigió a sus seguidores y lo hizo como cuando canta: con mucha originalidad y haciendo sentir como si esto le puede pasar a cualquier de los suscriptores que veían el video.

La cantante nacida en Puerto Rico compartió la experiencia que la llevó a comer sin frenos. Poco a poco fue aumentando la cantidad de comida baja en nutrientes que su cuerpo realmente necesitaba. Estos alimentos consumidos desmedidamente por la intérprete y la ansiedad que sentía por el encierro derivaron en los kilos de más que ganó su anatomía.

Todos estos cambios en contra de su salud y su figura hicieron sentir “fea” y no “una gordita feliz” a la artista, quien a través de sus redes sociales compartió su caso como un testimonio de vida para que sirva de ayuda a quienes pasan por el mismo problema.

El secuestro y posterior muerte de su madre en el 2017, hizo que Olga empezará a entrar en ese callejón sin salida que significó el descuido de lo que comía y la forma desenfrenada que lo hacía. “Eso me llevó a esta cuestión de la comedera, a esa gente no la perdoné por mucho tiempo”, dijo en ‘Despierta América’ sobre los secuestradores de su progenitora.

CÓMO HIZO OLGA TAÑÓN PARA SUPERAR EL SOBREPESO

En el encuentro que tuvo con María Antonieta Collins, la cantante de ‘Es mentiroso’ reveló que fue precisamente la periodista quien le sirvió de inspiración para poder vencer al sobrepeso. Entre otras cosas, la ‘Mujer de fuego’ confesó que para empezar a perder peso se realizó una cirugía bariátrica, luego que a mitad del 2021 descubrió que estaba pesando casi 200 libras.

“Estos dos años de pandemia me lo comí todo… Me he quitado los implantes, me he hecho lipo, pero el que engorda con comida la pierde todo, eso es el estómago, si tu no dejas de comer, y yo comía como troquera”, le confesó Olga a Collins, en una entrevista que se realizó en el hogar de la consagrada cantante.

En otro momento, Olga Tañón contó cómo empezó a buscar ayuda en internet hasta que se encontró con los videos de María Antonieta Collins, quien se había practicado la cirugía bariátrica, operación que la llevó a tener una mejor salud y también a mostrar una mejor figura a base de constancia y disciplina.

Finalmente, la cantante puertorriqueña dejó claro que toda esta transformación no hubiera sido posible si es que su círculo más íntimo no la hubiera apoyado. Su esposo, Billy Denizard, y sus tres hijos fueron el motor para que no puede declinar en momentos en donde quizá haya sentido alguna debilidad.

A sus 54 años, Olga Tañón puede presumir de su nueva figura y estilo de vida, la cual ha logrado gracias a los hábitos saludables que adoptó en los últimos meses del 2021.