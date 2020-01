La polémica modelo Olinda Castañeda no se quedó callada y se refirió a las nuevas imágenes que se han difundido donde se ve a Tilsa Lozano nuevamente junto a su expareja Jackson Mora.

Y es que al parecer, la ex del ‘Loco’ Vargas habría perdonado al boxeador tras el escándalo desatado sobre un supuesto “trío” amoroso que se dejó ver de manera pública en la televisión.

“Lo que sé es que ella (Tilsa) está lucrando con el dolor que me ocasionó en algún momento. Si no habla de él (Jackson), no habla de lo que ha pasado y siempre sale con su spa y peluquería atrás, que la siga promocionando, te doy permiso”, dijo la modelo.

Recordemos que hace unos días ‘Peluchín’ publicó unas imágenes donde se le ve a la exvengadora junto a Jackson Mora en su reciente inaugurada peluquería.

“Por lo que yo sé, él pasó Año Nuevo con ella en su casa. Me pasaron un video en donde se escucha muy clara su voz. Yo pensé que ella era una mujer que se valoraba, que se amaba, que se respetaba, una mujer empoderada. Que pena que se haya dejado pisotear. Si es que lo ha perdonado o ser amiga de él... a mi por ningún motivo se me ocurriría ser amiga de él", manifestó Olinda.

Asimismo, Castañeda dejó en claro que Mora ya es un capítulo cerrado en su vida.

“Hace mucho tiempo él murió para mi, desde el día que me faltó el respeto en vivo y habló mal de mi. No vale como hombre, no me respetó ni a mi, ni a ella (Tilsa). No puedo tener consideración con alguien así”, expresó al programa “Válgame”.

Por otra parte, cuando fue consultada por cómo veía la relación que actualmente tiene Tilsa y Jackson, Olinda les dejó tajante mensaje.

“Cada uno atrae lo que se merece, lo que tú ves en uno, es tu reflejo. Y mira que clase de ser humano es él, de repente ella es lo mismo. Tú atraes lo que te mereces”, finalizó diciendo la amiga de Shirley Arica.

