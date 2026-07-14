Hasta los tribunales de justicia podría llegar el caso de la presunta recaudación paralela de aportes de campaña en Juntos por el Perú (JP), aseguró el experto en temas electorales Martín D´Azevedo.

Explicó que los aportes de campaña deben ser plenamente trazables y canalizados a través de las cuentas oficiales del partido, por lo que es irregular que se haga con billeteras digitales (electrónicas) Yape o cuentas bancarias personales.

Irregularidades

En Canal N, Martín D´Azevedo recalcó que la Onpe debe evaluar las presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para financiar apelaciones e impugnaciones de actas.

Toda organización política, subrayó, está obligada a declarar el origen, el destino y el manejo de todos los recursos recibidos durante el proceso electoral, tanto de aportes privados como del financiamiento público.

“Cuando los aportes pasan a formar parte de los ingresos del partido, no pueden permanecer en cuentas particulares”, explicó.

Gravedad

Martín D´Azevedo señaló que, según la gravedad, el caso puede saltar de la Onpe al campo de los tribunales de justicia, ya que el uso de cuentas personales para recibir aportes podría generar observaciones si no se acredita de manera documentada cómo esos recursos fueron incorporados a la contabilidad oficial de la organización política.

Ante este caso, el líder de JP, Roberto Sánchez, rechazó que hubo una recaudación paralela de fondos para financiar recursos electorales.

“Nos sometemos a toda investigación y le decimos a nuestra militancia que hemos actuado de manera transparente, honesta y en base a la ley”, dijo Roberto Sánchez.