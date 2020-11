A tan solo pocos días de su matrimonio, Olinda Castañeda no dudó en pronunciarse y se mostró muy asustada, ya que viene recibiendo insultos y hasta amenazas hacia ella y su familia. Y es que la modelo indicó que tomará acciones legales.

“Ratera de m***, tú número (de celular) ya está regado en las redes, tenemos tu dirección, narizona. ¿Cuándo m*** vas a pagar? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué, rastrearás los números? Me avisas no más y te visito. Pasamos también por Magdalena en mi Rappi. En fin, ya estás marcada y pagarás sí o sí. Adiós, esto irá para tu familia”, fue uno de los mensajes que mostró la modelo.

“Claro que sí (tomará acciones legales), porque, ¿Qué clase de enfermo o enferma puede escribir eso? Me aflige que puedan existir personas así. No entiendo ni siquiera de qué habla, no tiene una ilación todo lo que pone”, expresó Olinda indignada.

Por último, la polémica modelo aseguró que nada ni nadie opacará su felicidad tras haber contraído nupcias con Christian Marcial.

“Lo único que te puedo decir es que nada va a arruinar mi felicidad. Estoy viendo qué medidas tomar. La investigación continuará, al parecer es la misma persona que filtró el número de mi manager semanas atrás. Espero que las autoridades hagan la investigación correspondiente”, dijo a Trome.

