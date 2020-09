La modelo Olinda Castañeda se casará. Después de tres meses de relación, su pareja Cristian Marcial la sorprendió pidiéndole la mano para contraer matrimonio.

Olinda Castañeda fue sorprendida con un ramo de rosas, un saxofonista y por supuesta el respectivo anillo de compromiso de oro blanco que no dudó en mostrarlo para las cámaras de “Magaly TV La Firme”.

“Siempre pedía a Dios una mujer divertida como ella”, contó la pareja de Olinda Castañeda y lo mismo dijo la modelo.

“Fue bien bonito, el sentimiento que tengo por él es loquísimo. Implica decisión de ambos, madurez. Yo he aceptado este compromiso porque con él me siendo completa y saca lo mejor de mí, me entiende, es bonito”, agregó Olinda Castañeda.

La modelo Olinda Castañeda espera casarse cuando termine la pandemia del coronavirus o Covid-19 porque desea una boda presencial, pues es la primera vez que lo hace.

Finalmente recomendó a las parejas llevar un curso pre-matrimonial. “Nos está ayudando bastante porque el matrimonio no es fácil”, recalcó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Velan a los cuatro miembros de una familia que fueron torturados y asesinados

Velan a los cuatro miembros de una familia que fueron torturados y asesinados-ojo

TE PUEDE INTERESAR