La modelo Olinda Castañeda no quiere saber nada del amor y dejó bien en claro, ya que negó tajantemente que un nuevo galán haya conquistado su corazón, como se venía especulando los últimos días tras ser captada con un hombre en una fiesta en el Norte de nuestro país.

“Es un amigo a quien conozco hace años. Él vio que me grababan y me abrazó, pero nada de nada, no es de mi gusto. Aún nada con el amor”, confirmó.

Asimismo aseguró que no está en sus planes enamorarse por el momento.

“Nada de hombres. Es verano y mejor estar soltera y tranquila. Estoy soltera y tranquila, enfocada en mi trabajo y mis hijos, quienes son el motor de mi vida”, declaró a Trome.

También mencionó que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con su expareja, Jackson Mora.

“Nada y tampoco me interesa saber de él. No hay manera de comunicarnos porque está bloqueado por todos lados. Hay un dicho que me gusta mucho y dice: ‘Puedo perdonar, pero no olvido’. Ya lo dejé ir y deseo que sea feliz”, reveló.

Olinda Castañeda cómo va el tema de la demanda puesta por Tilsa Lozano en su contra por el delito de difamación.

“La querella aún no está admitida. Cualquiera puede demandar, pero primero tiene que ser admitida y eso aún no sucede. Mi abogado ya presentó las pruebas necesarias y solo queda esperar que el juzgado responda”, dijo tranquila.