La noticia del embarazo de Melissa Klug, compartida con alegría en Instagram, se ha visto empañada por las acusaciones que han surgido en torno a la tienda online de su hija, Samahara Lobatón. Varios usuarios han expresado su malestar y han denunciado presuntas estafas relacionadas con la desaparecida tienda Xixistore. Las acusaciones incluyen falta de entrega de productos, falta de respuesta y bloqueo de los afectados. Estas denuncias han generado preocupación entre los clientes insatisfechos.

Una internauta se dirigió a Melissa Klug en un comentario, felicitándola por su embarazo pero también compartiendo su experiencia negativa: “Lamento decirte que tu hija Samahara me estafó con su página Xixistore. Le compré unos chupones y hasta el día de hoy no me llegan, y menos me devuelve el dinero (...). Peor aún, le escribo y me ha bloqueado y borrado. Como yo, hay más personas estafadas por esta señorita. Tengo las pruebas de todo”.

Testimonio contra Samahara Lobatón

Otra usuaria también se unió a las acusaciones, afirmando que su prima también fue estafada por la tienda de Samahara Lobatón: “A mi prima la estafó igual con unas zapatillas. No llegaron, no le contestó más y la bloqueó, tal como dices”.

Usuarios exigen respuestas y soluciones:

Además de expresar su descontento hacia Samahara Lobatón, varios usuarios han instado a la hija de Melissa Klug a responder y hacer frente a las acusaciones. Han pedido que se resuelvan los problemas de aquellos que realizaron pedidos en la página de XixiStore y aún no han recibido sus productos. Los afectados esperan una solución y una explicación por parte de la empresaria.

