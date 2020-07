La carrera del músico y productor peruano, Tony Succar sigue creciendo. Esta vez anunció a través de su cuenta en Instagram que acaba de firmar contrato con la prestigiosa compañía editorial de música Warner Chappell Music, editora del Warner Music Group.

“Zoom party, gracias a la family @warnerchappell_latin @warnerchappellmusic por esta linda bienvenida! Estoy honrado de comenzar esta nueva aventura con ustedes! @danielara. @gustavomenendez un honor, thank you so much! hey@rossipens donde está mi lapicero para la foto oficial de la firma?”, escribió el artista peruano en su red social.

De inmediato, su nueva casa editorial de música contestó dándole la bienvenida: “¡Feliz de dar la bienvenida al increíble @tonysuccar a la familia! Artista, productor, arreglista y Productor del año del Grammy Latino del año pasado. Llegó a traernos mucho sabor, ¡Bienvenido!”.

El 2019 fue un gran año para Tony Succar debido a que fue galardonado como Productor del año en los Latin Grammy 2019. Pero eso no fue todo, en ese mismo evento recibió un segundo grammy al Mejor Álbum de salsa por su disco “Más de mí”.

También disfruta de un buen momento en su vida personal, ya que acaba de celebrar su primer año de casado, con su esposa Lauren Christine.