¡Insólito! El conductor Rodrigo González sorprendió a propios y extraños en la última edición de “Amor y Fuego”, al revelar la identidad del popular personaje “Osito Lima”.

Todo se dio durante la última edición del programa, cuando una joven emprendedora denunció al personaje por haber usado la imagen de su oso, el cual se encuentra registrado en Indecopi.

Sin embargo, ‘Peluchín’ leyó un documento oficial de Indecopi donde se estipula que “Osito Lima” ya ha sido debidamente registrado en dicha entidad. “Tengo aquí en mis manos el registro de Indecopi de los derechos de autor... Otorgar el registro de Osito Lima en favor de Mauricio Rodríguez Ramos Salazar”, comenzó diciendo el presentador de Willax TV.

“Yo no tenía intenciones de revelar mi nombre, pero como me pidieron ese documento, ese es mi nombre”, confirmó ‘Osito Lima’.

Frente a esta denuncia, el popular personaje, quien realiza ayuda a social y lo expone mediante sus redes sociales, manifestó que no busca lucrar con ‘Osito Lima’, sino seguir obrando con las personas más necesitadas.

“Yo le voy a decir algo a todas las personas que están viendo el programa... Yo no tengo ninguna intención de entrar en algún tipo de conflicto, todo mi enfoque en hacer la mayor cantidad de acciones positivas porque la vida me ha dado una segunda oportunidad. Me siento contento de estar vivo un día más. Tengo una hijita de un año y medio que me sonríe todos los días, y suceda lo que suceda, yo estoy tranquilo”, finalizó.

