Ozuna vuelve a ser protagonista de uno de los reconocimientos más importantes de la música latina. El cantante y compositor puertorriqueño fue nominado a la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® en la categoría Mejor Interpretación Reggaeton por su canción “Una Aventura”, sumando así una nueva candidatura a una trayectoria marcada por importantes reconocimientos internacionales.

La Academia Latina de la Grabación anunció la lista de nominados para esta nueva edición de los premios, donde “Una Aventura” de Ozuna figura entre las producciones reconocidas en una de las categorías que celebra lo mejor del género urbano. La nominación llega en un momento especial para el artista, quien continúa llevando su música a distintos escenarios alrededor del mundo.

Tras conocerse la noticia, Ozuna aseguró sentirse muy agradecido por esta nueva nominación, que se suma a una carrera que ya cuenta con más de diez nominaciones a los Latin GRAMMY® y dos estatuillas obtenidas.

Presentación en Lima

El reconocimiento también coincide con su actual etapa musical y con el desarrollo de su gira internacional “Una Aventura World Tour”, con la que el intérprete puertorriqueño viene recorriendo ciudades de Europa y América Latina.

La celebración continuará en Lima el próximo 7 de noviembre, cuando Ozuna llegue al SOUND MUSIC FEST para protagonizar una noche pensada para cantar, bailar y disfrutar de sus grandes éxitos. El festival reunirá en el Estadio Nacional a Ozuna, Myke Towers, Farruko, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de destacados artistas nacionales, en una jornada que promete reunir a miles de fanáticos para disfrutar de una experiencia cargada de música, energía y los hits que han marcado al género urbano.

Con esta presentación, Ozuna volverá a encontrarse con el público peruano en un escenario que promete convertirse en el punto de encuentro para los amantes de la música urbana. Será una noche para celebrar sus canciones, disfrutar de sus artistas favoritos y vivir en directo una de las grandes fiestas musicales programadas para este año en Lima.

Las entradas para el SOUND MUSIC FEST ya están a la venta a través de Joinnus.