Dos sospechosos están detenidos por el asesinato de la periodista y candidata regional a gobernadora de Áncash por de Socios por Áncash, Susy Aponte Polo, “China Polo”, mientras un tercero, supuesto “financista” del crimen, está identificado.

El venezolano Luis Iván Obispo Díaz, señalado como quien disparó a Aponte en Caraz, tenía una pistola al ser atrapado en el lugar de los hechos; mientras que ayer, en Surco (Lima), cayó su compatriota Ronald José Toro Ardila (o Artila), sindicado como quien transportó al sicario, y se le envió a Áncash.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mencionó a otro identificado, quien sería el financista o quien pagó a los ejecutores del asesinato.

Sicariato

En tanto, el Ministerio Público dejó de considerar erróneamente al caso como feminicidio y lo recalificó como uno de sicariato y lo derivó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas.

El caso había sido abierto, de manera absurda, como uno de feminicidio, lo que se rectificó ayer ante el evidente error inicial.

En tanto, la plancha de candidatos a gobernador y vicegobernador de Socios por Áncash queda fuera por la muerte de Aponte, pero sigue su lista de candidatos al Consejo Regional.

Denuncias

Había denunciado a políticos, empresarios y comunicadores.

Entre sus denunciados por “China Polo”, en casos que no han sido sujetos a investigación fiscal y menos a condenas judiciales, están el ministro del Interior, César Astudillo; el político Vladimir Cerrón; el diputado Harvey Colchado, la periodista Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano; y la influencer María Pía Copello y su esposo, el empresario Samuel Dyer. Copello y Medina han negado los cargos e incluso enviaron cartas notariales a la “China Polo”. Y al general Víctor Revoredo lo acusó de pretender atentar contra su vida, eso apenas días antes de ser asesinada.

Todas esas denuncias han causado revuelo en redes sociales, pero no han sido objeto de condenas contra los mencionados.