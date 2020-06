El cantautor español Pablo Alborán dejó en shock a sus fans al confesar que es homosexual. En un video difundido en su cuenta oficial de Instagram, el artista aprovechó la coyuntura de la pandemia por el coronavirus para enviar un mensaje de reflexión sobre cómo las personas deben replantearse la vida.

MENSAJE DE PABLO ALBORÁN:

"Siempre he luchado en contra de cualquier expresión que vaya en contra de la libertad o igualdad, el racismo, el machismo, la xenofobia, la transfobia, cualquier tipo de odio. Ahora quiero que mi grito se haga un poco más fuerte, tenga más valor y peso.

Estoy aquí para contar que soy homosexual, y no pasada nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe y simplemente le da igual. Desde mi casa, en mi familia, he sentido la libertad de poder amar a quien he querido, dedicarme a lo que he querido, me sentido arropado.

En mi trabajo, entre mis amigos, en la compañía de disco en Warner, jamás me he sentido discriminado u odiado. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Espero que, sin miedo, este mensaje le haga el camino más fácil a alguien.

A vivir, a vivir que la vida se va”.

