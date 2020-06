La youtuber peruana Ariana Bolo Arce, quien se encuentra varada en México desde hace más de cuatro meses sin poder regresar al Perú, se pronunció sobre la reciente llegada de Nicola Porcella a tierras aztecas

Como se sabe, el chico reality decidió ‘internacionalizarse’ y participar en el programa de Televisa “Guerreros 2020”. Y aunque la productora que representa a Nicola ha señalado que él ha pagado un vuelo privado, él no ha respondido sobre cómo llegó a México cuando tanta gente lucha por un pasaje de salida o ingreso al país mediante un ‘vuelo humanitario’.

¿Qué dijo la youtuber peruana?

Ella se mostró indignada: “Es una cachetada para todos los peruanos que estamos varados hace casi 5 meses en otro país. ¡A mi me importa un bledo que ese Pata haya venido hacer su torre de vasos aquí! Si te dicen que no puedes ni entrar ni salir del país te quedas! ¿Quien es él para no cumplir con eso?”.

Además, increpó al Estado porque muchos peruanos están varados en el extranjero y sin dinero, por lo que tienen que esperar a que abran las fronteras.

“Muchos peruanos estamos varados en el extranjero, ya prácticamente con la soga al cuello porque se nos está acabando el dinero. Tenemos que esperar a que por fin se abran las fronteras en agosto para que este tal Nicola Porcella, salga de país así porque así! ¿Que paja no?”, reclamó.